Синоптики рассказали, в каких регионах России июнь будет аномальным

Прогноз погода на первый летний месяц дала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, в центральной части России погода будет соответствовать климатической норме - 20-27 градусов нем, 10-16 градусов ночью. В Поволжье днем в июне будет около 21-28 градусов тепла, по ночам - 11-18 градусов.

На Кубани и в Крыму будет жарко - в дневные часы от 26 до 32 градусов тепла, а в ночные - 15-20.

Необычно теплым будет июнь в Архангельской области и Республике Коми, днем до 24 градусов тепла, по ночам - 8-15 градусов. Также теплее нормы может быть на Урале - в дневное время воздух будет прогреваться до 21-26 градусов тепла, в ночные часы - до 11-16. На юге Западной Сибири и юге Красноярского края по ночам температура составит 8-15 градусов, днем - 19-26 градусов тепла, это чуть выше нормы.

"В Москве температура также будет в пределах климатической нормы: ночью + 10-15 градусов, днем - + 20-25 градусов", - поделилась синоптик.

Начало лета грозит заморозками Подмосковью, Ярославской, Тверской и Ивановской областям.