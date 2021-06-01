В курортном Сочи начали сносить самострои

Кубанские суды стали выдавать решения по сносу самостроев, в первую очередь это коснулось курортного Сочи, где уже начался снос восьми самостроев, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

В городе-курорте в соответствии с судебными решениями сегодня начался демонтаж самостроев на ряде городских улиц, а также в микрорайонах Мацеста и Энергетик-Изумруд. Также готовится к сносу многоквартирный дом в селе Раздольном площадью застройки около 1 тыс кв м, который был возведен на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, - передает "АиФ-Юг".

Только с начала года в Сочи было выявлено более 100 объектов самовольного строительства, по каждому из них подготовлены материалы для передачи в суд. Всего в судебном производстве сейчас находится 536 подобных исковых заявлений.