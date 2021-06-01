Covid-19 все-таки сбежал из лаборатории? Политический аспект теории лабораторных утечек

Отношения между США и Китаем обречены на ухудшение, поскольку Байден вдохнул новую жизнь в теорию об утечке смертельного вируса из китайской лаборатории, утверждает Asia Times. Гипотеза о том, что Covid-19 был создан в китайской правительственной лаборатории в Ухане, поначалу отвергнутая как теория заговора, вновь привлекает к себе внимание.

Согласно этой теории, китайские ученые из Уханьского института вирусологии (УИВ) разработали вирус в рамках программы биологического оружия, а пандемия началась, когда вирус проник в окружающую среду. 11 мая американский иммунолог доктор Энтони Фаучи публично высказал предположение, что теория лабораторной утечки правдоподобна, хотя в 2020 году он говорил, что она не заслуживает доверия. 23 мая появился отчет американской разведки о том, что у трех сотрудников УИВ проявились соответствующие Covid-19 симптомы в ноябре 2019 года, за несколько недель до того, как было объявлено о вспышке в Китае.

26 мая президент США Джо Байден распорядился спецслужбам определить, какое из двух конкурирующих объяснений более правдоподобно: теория лабораторных утечек или ”зоонозная” теория о том, что вирус возник в природе, а затем передался от животных человеку. Заявив о своей готовности к сотрудничеству и полной прозрачности, китайские официальные лица все-таки скрыли некоторые важные детали вспышки. Правительство КНР чрезвычайно чувствительно к теории лабораторных утечек. Официальные лица Пекина отрицают, что вирус был создан в УИВ.

Одним из ключевых событий, способствовавших ухудшению американо-китайских отношений в 2020 году, стало заявление госсекретаря США Майка Помпео в мае 2020 года о том, что пандемия началась в уханьской лаборатории. Официальные представители Китая ответили резким возражением, напомнив, что у Соединенных Штатов есть история ведения биологической войны, и, скорее всего, вирус был создан в США, а вероятным источником была лаборатория армии США в Форт-Детрике (штат Мэриленд).

В прошлом году официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь предположил в Твиттере, что военнослужащие американской армии завезли вирус в Ухань в октябре 2019 года.

Теория лабораторной утечки не доказана. Повышенный интерес не основан на соответствующем притоке научных данных. Тем не менее возрождение гипотезы само по себе имеет несколько важных политических последствий.

Во-первых, если теория лабораторной утечки окажется верной, Китай будет уличен в нарушении еще одного международного соглашения, которое он подписал. Конвенция Организации Объединенных Наций о биологическом оружии запрещает не только его использование, но и разработку, а также производство. Китай присоединился к Конвенции в 1984 году.

Во-вторых, переориентация на теорию Уханьской лаборатории будет препятствовать международному сотрудничеству в исследованиях эпидемических заболеваний. Поскольку на карту поставлены миллионы жизней во всем мире, а население повсюду находится в опасности, ничто не должно препятствовать максимальному международному сотрудничеству с целью подготовки к неизбежным будущим опасным эпидемиям.

Китайское правительство блокирует публикацию любой информации, которая может подтвердить либо теорию лабораторных утечек, либо любое другое утверждение о том, что действия китайских официальных лиц во время первоначальной вспышки в Китае были несовершенными. Это ограничивает распространение по крайней мере некоторых данных, которые могли бы укрепить коллективное понимание того, как началась пандемия Covid-19 и как лучше смягчить другие подобные вспышки.

В-третьих, кажущаяся легитимизация Байденом теории лабораторных утечек указывает на готовность противодействовать Пекину и отсутствие срочности в восстановлении серьезно пострадавших американо-китайских отношений. Действия Байдена вызывают удивление, учитывая, что в марте этого года его администрация прекратила расследование в отношении лабораторного происхождения вируса, начатое командой Трампа, поскольку следственная работа была некачественной и необъективной.

Сюрприз действительно неприятный для Пекина, официальные лица которого призывают Вашингтон придерживаться более ”объективного и рационального” подхода к отношениям, отказаться от демонизации Коммунистической партии Китая, которая была начата Помпео, и ”избегать конфронтации”. Тот факт, что Байден публично объявил о распоряжении, данном спецслужбам по этому поводу, явно указывает на внутриполитический аспект его действий.

По мере того, как средства массовой информации вызвали новый общественный интерес к истории лаборатории в Ухане, американский президент решил продемонстрировать свое участие. Распоряжением от 26 мая Байден решил предоставить еще один контраргумент для конкурирующей Республиканской партии, уверенной в том, что он проявляет слабость по отношению к Китаю по сравнению со своим предшественником Трампом. Как и ожидалось, министерство иностранных дел Китая быстро отреагировало на слова Байдена, в очередной раз заявив, что вирус возник в лаборатории американской армии в Форт-Детрике.

Возобновление интереса к теории лабораторных утечек усиливает раскол, возникший между Китаем и либеральными демократиями во время пандемии. И он может обернуться структурной проблемой. Пекин, осознав, что его оскорбляет иностранное правительство, едва ли будет стремиться поддерживать нормальные двусторонние отношения. Возрождение теории лабораторной утечки грозит стать очередной проблемой, способной вызвать новый виток напряженности.