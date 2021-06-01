Два сценария переговоров Путина и Байдена

Байден определился с повесткой на встрече с Путиным. Что скажет американец российскому коллеге, и можно ли рассчитывать на потепление отношений, разбирался "Вестник Кавказа".

Чуть больше двух недель остается до одной из самых главных встреч мировой политики. 16 июня президент США Джозеф Байден в Женеве проведет первый саммит вместе с российским коллегой Владимиром Путиным. Надо сказать, сам факт встречи уже является большим прогрессом. Вспомните, как еще совсем недавно, когда Байден стал президентом, он вводил все более жесткие санкции против России, записал Москву в список врагов и даже оскорблял Владимира Путина, назвав его "убийцей".

Однако жесткий, но в меру прагматичный демократ понял, что разговор с позиции силы ни к чему хорошему не приведет. Поэтому в середине апреля решил позвонить в Кремль. Этот звонок оказался весьма своевременным, ведь в те дни напряженность на востоке Украины достигла максимума, и если бы не слова Байдена о том, что конфликт нужно решать мирным путем, неизвестно, остановилась бы украинская сторона или нет. Когда Байден понял, что легкой прогулки у Зеленского на Донбассе не будет, он обратился к Путину, и, по сути, как раз после того разговора ситуация начала стабилизироваться. Зеленский, видимо, по наводке Байдена, заявил о нежелании допустить войну с ДНР и ЛНР.

В том же телефонном разговоре Байден предложил Путину встретиться. Обратите внимание, что инициатива исходила от американской стороны. Значит, Вашингтону саммит нужен был больше. При этом некоторые эксперты справедливо отмечали, что инициировать встречу - еще не означает пойти навстречу, то есть Байден будет пытаться продавить свою линию и заставлять пойти на уступки Россию. "…мы по старой памяти считаем, что встреча, особенно на высшем уровне, – это чтобы снизить напряженность и выровнять отношения. Но почему невозможно противоположное? Демонстрация превосходства и уверенности", — анализировал журнал "Россия в глобальной политике".



Если посмотреть на новости последних суток, то, по большому счету, политолог Федор Лукьянов оказался прав. Как передает агентство Reuters, Байден собирается сказать Путину, что Вашингтон не позволит ему нарушать права человека. "Через пару недель я встречаюсь с президентом Путиным в Женеве, и я дам понять, что мы не будем бездействовать и позволять нарушать права [человека]", — цитирует главу Белого дома агентство Reuters.

По версии Кремля, Путин и Байден будут обсуждать не права человека в России, а в целом двусторонние отношения, стратегическую стабильность, борьбу с коронавирусом и решение региональных конфликтов. Если переговоры пройдут по треку, на который делает упор Байден, то можно сказать, что саммит окажется бессмысленным и безрезультатным. Ведь Вашингтон требует безоговорочно отпустить Алексея Навального. Если Путин на это согласится, то такой шаг будет не только непоследовательным со стороны руководства России, но и демонстрацией слабости.

Поэтому, очевидно, все требования Байдена о правах человека будут с порога отвергнуты. К такому же результату приведут просьбы США надавить на Лукашенко, чтобы он отпустил основателя NEXTA - Путин полностью на стороне своего союзника. Но если Байден проявит прагматичность и не поставит остальные темы в зависимость от освобождения Навального, то результат может быть со знаком плюс.

По вопросу мировой безопасности у Байдена и Путина немало точек соприкосновения. Не исключено, что они могут договориться о реанимации соглашений — Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора об открытом небе (ДОН). По СНВ-3 удалось же как-то договориться. В борьбе с пандемией и защитой климата больших противоречий тоже нет. И Россия, и США не ставят под вопрос глобальное потепление и выступают за всеобщую вакцинацию.

Что касается конфликтов, то тут есть много спорных вопросов. Например, в той же Сирии, где США поддерживают оппозицию и стимулируют курдский сепаратизм, а Россия - целиком и полностью на стороне правительства Башара Асада. Однако это не мешает нам договариваться по стабилизации в Афганистане, откуда США уже начали выводить свои войска, и арабо-израильскому конфликту, где Москва и Вашингтон поддерживают принцип "два государства".

Какой сценарий изберет Байден, узнаем 16 июня. Исход переговоров будет зависеть от его гибкости и готовности решать проблемы по отдельности, а не одним пакетом.