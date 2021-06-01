Россияне забронировали туров в Турцию на 25 млрд рублей - АТОР

Россияне, понадеявшись на снятие коронавирусных ограничений на полеты в Турцию, только на июнь забронировали туры в эту страну как минимум на 25 млрд рублей, - сообщил сегодня в интервью телеканалу РБК вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"Сегодня будет тяжелый день и для туристов, и для туркомпаний, ведь, по предварительным оценкам, дополнительно к ограничениям, которые были в апреле - мае, а это полмиллиона туров, добавится огромное количество новых перебронирований", - рассказал он, передает ТАСС.

Турция - очень популярное направление, и 65% туристов не меняют, а оставляют свои туры в Турцию на будущие даты, хотя не факт, что это популярное туристическое направление вскоре откроется, - добавил вице-президент АТОР.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", российские власти накануне продлили до 21 июня ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией, введенные 15 апреля текущего года, в связи с нестабильной ситуацией по коронавирусу в этих странах.