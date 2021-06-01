В Грузии случился новый всплеск заболеваемости коронавирусом

В Грузии за минувшие сутки выявили 1 233 новых случая заболевания, накануне сообщалось о 360 новых случаях.

Согласно данным официального сайта StopCov, всего в стране инфицированы с начала пандемии 345 196 человек. Выписаны за сутки 1 002 пациента (накануне 1 195), за все время вылечились 328 620 пациентов.

Умер за сутки 31 человек (накануне 16), общее число жертв пандемии в Грузии - 4 804.

Показатель инфицирования вырос до 3,74% за сутки.

В карантине находятся 33 человека, в стационарах наблюдаются 3 707, в ковид-гостиницах остается 631 человек.