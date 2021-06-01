СМИ: водитель врезался в троллейбус, двух пешеходов, иномарку и полицейскую машину в Ереване

Масштабное ДТП случилось сегодня утром в Ереване, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Армении.

В 08:24 по местному времени в ведомство поступил сигнал о том, что у дома №1 на пр. Гая произошла авария с пострадавшими. На место событий направились боевой расчет из отряда пожарных-спасателей и группа центра по выполнению спасательных работ спецназначения.

Они установили, что произошло столкновение Nissan Note и двух Opel Astra. Кроме того, Nissan сбил двух пешеходов. Пострадали два человека, они были госпитализированы.

По данным сайта криминальной хроники Shamshyan.com, на пр. Гая в 08:20 Nissan врезался в троллейбус №10, после чего, продвинувшись вперед, наехал на двух пешеходов. Не остановившись, автомобиль протаранил также Opel и полицейскую Toyota Corolla.

Opel от удара отлетел в припаркованный впереди Opel Astra.

В результате травмы получили три человека, они доставлены в больницу.