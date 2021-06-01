Ученые выяснили, что карантин "омолодил" россиян на 5 лет

Российские ученые провели исследование, чтобы изучить влияние самоизоляции на биопсихологический возраст человека. Оказалось, что после самоизоляции работающие люди чувствуют себя субъективно значительно моложе, чем год назад, при этом биологические темпы старения ускорились за время карантина.

Исследование ученых Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) опубликовано в журнале Современная зарубежная психология, оно проведено при финансовой поддержке Российского научного фонда.

Биопсихологический возраст включает биологический и психологический возраст. В исследовании учитывались такие стресс-факторы после полугода карантина, как заболевание, посттравматический стресс и факторы карантина (социальная изоляция, снижение физической активности, тревожность, нарушение питания). Первый замер осуществлялся в 2019 году, второй – во второй половине 2020 года. Участниками исследования стали взрослые работающие люди от 35 лет.

"Исследование показало, что после полугода карантинных мероприятий большинство работающих респондентов чувствовали себя субъективно моложе своего календарного возраста и моложе, чем чувствовали себя год назад, до карантина", – отметила профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета "Экстремальная психология" МГППУ Татьяна Березина.

Женщины после самоизоляции стали чувствовать себя моложе в среднем на 3,3 года (взрослые) и 7,2 года (пенсионеры), мужчины - на 6,8 лет (взрослые) и 4,7 года (пенсионеры).

Биологическое старение проверили, оценив такие показатели: артериальное давление, масса тела, задержка дыхания на вдохе, статическая балансировка на левой ноге с закрытыми глазами, субъективная оценка заболеваний.

"Биологический возраст в группах работающих возрос более чем на один год, что предполагалось бы при нормальном старении", – добавила ученый.

Отмечается, что на карантине у многих нормализовалось артериальное давление, но сильно упал уровень физподготовки.