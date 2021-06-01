Израиль вышел победителем в борьбе с коронавирусом - СМИ

Власти Израиля с сегодняшнего дня, 1 июня, отменили почти все ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса, кроме обязательного ношения масок в общественных местах в закрытых помещениях и требования для въезжающих в страну проходить карантин, пишет Times of Israel.

Отменяются все ограничения на численность собраний, а для допуска куда бы то ни было израильтянам больше не нужно предъявлять документ о вакцинации или о выздоровлении после COVID-19, - передает "Интерфакс".

Сейчас в возрастной группе от 20 лет и старше в стране вакцинировались более 70% населения, а на следующей неделе израильские медики начнут прививать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет. Ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 резко снизился - в субботу за сутки выявили лишь 12 новых случаев заражения, в воскресенье - только четыре, - пишет издание.

Тем не менее, Израиль сохраняет ограничения на въезд для граждан в отношении большинства стран, в том числе и России, которая в настоящее время находится в "красном списке" по эпидемиологической опасности.