Армения остановила работу в трехсторонней комиссии с Россией и Азербайджаном

Встречи трехсторонней рабочей группы по разблокировке транспортных связей на данный момент приостановлены, об этом сообщил сегодня вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Я неоднократно заявлял, что работы дадут результат в одном случае: если фон и общая ситуация будут как минимум стабильными", - цитирует его Sputnik Армения.

По словам Григоряна, в сложившейся ситуации, принимая во внимание "в том числе обстановку на границе", "конструктивная работа на этой площадке" невозможна, в связи с чем в последнее время контакты на ней прервались.

Армянский вице-премьер уточнил, что причина такого решения Еревана заключается в пограничных инцидентах.

Напомним, 25 мая вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что сроки проведения очередной встречи трехсторонней рабочей группы в данный момент зависят от властей Азербайджана и Армении. Он выразил надежду, что "здравый смысл", который прежде демонстрировали стороны, возобладает, и тогда получится создать возможности для железнодорожного и автомобильного сообщения как между АР и РА, так и между Россией и Арменией через Азербайджан.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов, отказ от работы в трехсторонней комиссии, скорее всего, и был целью антиазербайджанской кампании Еревана, раздутой вокруг делимитации границы. "Я убежден, что это и была их конечная цель. В данном случае, к сожалению, Иран поначалу занял позицию весьма смутную, что, возможно, вызвало лишние ожидания у Армении, что им удастся повлиять на позицию и Азербайджана, и России, чтобы закрыть вопрос Зангезурского коридора. Но понятно, что Россия не отступится, а Иран уже понял, что коридор в интересах иранского энергетического комплекса, так как позволит прокачивать грузы", - прежде всего сказал он.

"Россия, я думаю, будет предпринимать меры по возвращению Армении в работу группы. Пока что Москва занимает выжидательную позицию, потому что впереди выборы, а Россия заинтересована в том, чтобы линия Никола Пашиняна, из-за того, что он подписывал все трехсторонние соглашения, в Армении продолжалась. Поэтому давить Москва пока никак не будет. Работа по возвращению Армении к нормальному отношению к международным проблемам займет какое-то время – около месяца, а то и больше, потому что счеты диктуются предвыборной гонкой в Ереване", - указал Александр Артамонов.

С ним согласился главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Политическая ситуация в Армении не дает возможности действующей власти выполнять трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября прошлого года. Это сознательная позиция Еревана, поэтому сегодня они устраивают провокации, и дальше, ссылаясь на эти же самые провокации, то есть обвиняя в них не себя, а Азербайджан, откладывают реализацию тех обязательств, которые сами же взяли. По крайней мере до завершения избирательной кампании в Армении Ереван будет занимать абсолютно отрицательную позицию по выполнению трехстороннего заявления", - ожидает он.