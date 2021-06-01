Встречу Илона Маска с казахстанскими студентами снова перенесли

Онлайн-встречу студентов Казахстана с американским предпринимателем Илоном Маском вновь перенесли, сообщил учредитель Европейского высшего колледжа экономики и бизнеса Талгат Туремуратов.

По его словам, встречу перенесли из-за плотного графика миллиардера.

"Она состоится в обязательном порядке. У нас появилась ссылка в Zoom. Как только станет известна дата проведения конференции, мы сообщим. Мы уже направили вопросы, которые собираются задать наши студенты", - приводит слова Туремуратова "Спутник-Казахстан".

Он отметил, что студенты интересуются, есть ли интерес в открытии завода Tesla в республике, есть ли у казахстанских студентов возможность работать в компании после окончания учебы.

Туремуратов подчеркнул, что у колледжа и представителей бизнесмена нет договорных обязательств.

Ранее сообщалось, что Маск проведет онлайн-встречу с казахстанскими студентами длительностью 15-20 минут 28 мая. О новой дате станет известно позднее.