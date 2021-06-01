Три человека погибли в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области на трассе "Дон" столкнулись два легковых автомобиля, погибли три человека.

"В 07:25 мск на 1078 км трассы М-4 Дон в Аксайском районе водитель автомобиля Ford, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Лада Гранта", - сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону, передает "Интерфакс".

В результате ДТП погибли три человека, водитель и два пассажира "Лады".