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Три человека погибли в ДТП в Ростовской области

Три человека погибли в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области на трассе "Дон" столкнулись два легковых автомобиля, погибли три человека.

"В 07:25 мск на 1078 км трассы М-4 Дон в Аксайском районе водитель автомобиля Ford, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Лада Гранта", - сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону, передает "Интерфакс".

В результате ДТП погибли три человека, водитель и два пассажира "Лады".

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Вестник Кавказа

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