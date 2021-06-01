Цена на Brent преодолела планку в $70 за баррель

Котировки нефти сегодня уверенно рванулись вверх перед началом встречи министров государств ОПЕК+, а Brent торгуется выше психологической отметки в $70 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+ на своем заседании, прошедшем накануне, пришел к выводу, что профицита на рынке нефти ждать не стоит, а уже к концу июля 2021 года запасы нефти в развитых странах опустятся ниже среднего уровня.

К 8:15 мск июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,78 (1,13%), до $70,1 за баррель, а июльские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $1,21 (1,82%), до $67,53 за баррель, - передает "Интерфакс".

Быстрое снижение запасов потребует наращивания добычи странами ОПЕК+ во втором полугодии текущего года, поскольку ситуация на рынке полностью противоположна тому, что было в апреле 2020 года. Производителям нефти теперь предстоит вернуть на рынок достаточные объемы нефти, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на нее. Если предложение нефти будет недостаточным, произойдет скачок цен, который поставит под угрозу восстановление мировой экономики, - считают многие эксперты.