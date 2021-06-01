Кредитную амнистию продлят в Казахстане

Власти Казахстана намерены продлить кредитную амнистию. Соответствующие изменения в действующее законодательство, регулирующее сроки и регламент списания долгов для социально уязвимых жителей страны, подготовили в Минтруда, сообщается на портале Открытых НПА (нормативно-правовых актов).

В документе отмечено, что в данный момент социально уязвимые слои населения по разным причинам оказались в сложных жизненных обстоятельствах, из-за чего не могут выполнять свои кредитные обязательства.

"После окончания сроков, предусмотренных действующим постановлением, выявлены лица, подпадающие под действие указа, однако по причине отсутствия данных в информационных системах государственных органов (неоцифровки) их задолженность не была погашена", - цитирует проект поправок Sputnik Казахстан.

В связи с этим в министерстве предлагают продлить сроки "кредитной амнистии": это позволит выявить полный круг тех, кто попадает под амнистию. Продление ее сроков поможет таким гражданам улучшить финансовое положение.