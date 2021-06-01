В Узбекистане вырастили черный арбуз для России(ФОТО)

Фермеры в Кашкадарьинской области Узбекистана вывели новый необычный сорт арбуза, маленькая и черная ягода совсем лишена косточек.

Новый сорт получил название Style, он будет выращиваться на экспорт, в том числе в Россию. Мякоть черного арбуза ярко-красная, сладкая.

"Мы впервые вырастили новый сорт арбуза Style по рекомендации российских покупателей. Арбузы, выращенные в теплицах, ориентированы на экспорт. Как видите, урожай созрел уже в мае", - поделился фермер Улугбек Джуманазаров.

В республике уделяют большое внимание выведению новых сортов овощей и фруктов и восстановлению редких местных сортов, находящихся на грани исчезновения, сообщает государственный таможенный комитет Узбекистана.