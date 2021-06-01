На Кубани пройдет фестиваль "Винные дороги Боспорского царства"

В Темрюкском районе 5 июня проведут фестиваль "Винные дороги Боспорского царства".

Мероприятие состоится в поселке Сенной, где более двух тысяч лет назад стоял город Фанагория – азиатская столица Боспорского царства, где берет начало история развития классической культуры виноградарства на территории России, пишут "Кубанские новости".

Гости фестиваля узнают античную историю Таманского полуострова, попробуют продукты местных фермеров, познакомятся с региональными традициями народного творчества и декоративно-прикладного искусства.

Фестиваль "Винные дороги Боспорского царства" проходит в рамках туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства".