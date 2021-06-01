Гарибашвили посетит Турцию с рабочим визитом

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили отправится 1 июня с государственным визитом в Турцию, сообщает пресс-служба кабмина.

В рамках визита премьер-министр встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отмечается, что главы государства сделают заявления для журналистов.

Гарибашвили вместе с членами делегации возложит венок к могиле Мустафы Кемаль Ататюрка и оставит запись в Книге памяти в его мавзолее.

В ходе поездки Гарибашвили будут сопровождать глава МИД Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, премьер-министр Аджарии Торнике Рижвадзе и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили, сообщает "Спутник-Грузия".

Посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава подчеркнул, что на переговорах в Анкаре будут рассмотрены ключевые для обеих стран вопросы.

"Несмотря на проблемы, созданные из-за пандемии, между Грузией и Турцией много интересных вопросов. Наши добрососедские и стратегические отношения находятся в динамике. В текущем году состоялось несколько встреч высокого уровня, и скоро состоятся встречи разных уровней", – добавил Джанджгава.