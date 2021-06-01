АКРА: в Карачаево-Черкесии и Ингушетии копить на квартиру придется десятилетиями

Карачаево-Черкесия и Ингушетия вошли в число аутсайдеров рейтинга по возможности накопить на однокомнатную квартиру, составленного АКРА.

В КЧР, чтобы обзавестись собственным жильем, понадобится 38 лет, в Ингушетии немногим меньше - 27 лет, передает РИА Новости. Для Крыма этот срок составляет 26 лет, а для Калмыкии - 24 года.

Последнее место в списке занимает Тува: там на покупку однокомнатной квартиры придется работать всю жизнь - 67 лет.

Быстрее всего получится накопить на жилье в Ненецком автономном округе и Магаданской области - три года.