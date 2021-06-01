В России открывается купальный сезон по новым правилам

Купальный сезон в России начинается 1 июня, в стране летом будут работать более 3 100 пляжей для купания.

"Их количество может быть увеличено в связи с тем, что из-за закрытых границ с другими странами растет приток людей как на курорты внутри России, так и на водоемы, расположенные в некурортных регионах", - отметил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин, передает ТАСС.

Разрешение на работу получают только пляжи, где проведена очистка дна в зоне купания, есть спасательное оборудование и спасательные посты, получено положительное заключение Роспотребнадзора.

В России с 1 января 2021 года вступили в силу единые правила пользования пляжами: нельзя приходить на пляжи с животными, за исключением собак-поводырей; на пляжах, открытых для купания, запрещена работа фотографов с животными; запрещено купание на надувных матрасах и висеть на буйках.