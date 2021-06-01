Кубань вошла в лето с дождями и смерчами

Лето в Краснодарском крае начинается с ненастья: с 1 по 3 июня в регионе будет действовать ряд штормовых предупреждений.

Сегодня днем в краевом центре пройдет кратковременный дождь с грозой, и это на фоне южного ветра, скорость которого в порывах будет достигать 14 м/с. Воздух прогреется до 22-24 тепла, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дожди и грозы пройдут сегодня и в некоторых районах Кубани, а скорость южного ветра составит 5-10 м/с, с усилением до 14 м/с. В юго-восточных предгорных районах днем будет 20-25 тепла, а на Черноморском побережье столбики термометров покажут 17-22, - передает портал Юга.ру.

В среду и четверг, 2-3 июня, в Краснодарском крае ожидается дождливая погода, местами пройдет сильный ливень с грозой и градом, скорость ветра в среднем составит 7-12 м/с, но в некоторых районах возможны порывы до 15-20 м/с. Ночью 2 июня столбики термометров покажут 14-19, днем - 18-23 тепла. В ночь на 3 июня температура опустится до 12-17, днем потеплеет до 16-21 со знаком плюс.

Из-за сильных ливней и ветра спасатели объявили с 1 по 3 июня штормовое предупреждение по непогоде, которое действует на всей территории региона за исключением Сочи. На реках и водотоках бассейна реки Кубань в Краснодарском крае и Адыгее, а также на реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды с возможным достижением неблагоприятных отметок.