Тбилиси затопил ночной дождь

Сложной выдалась минувшая ночь для сотрудников МЧС Грузии - сильный ливень, обрушившийся на Тбилиси и создал серьезные проблемы, затопив часть улиц грузинской столицы.

В нескольких местах улицы оказались затопленными, машины передвигались с трудом, вода проникла в подвалы домов. Особенно пострадал Диди Дигоми, в мгновение превратившись в Венецию, и службе по чрезвычайным ситуациям пришлось практически всю ночь принимать и реагировать на сообщения о помощи, - передает Sputnik Грузия.

Ливень прошелся не только по Тбилиси - на западе Грузии в муниципалитете Харагаули дождь сопровождался сильным градом. Ледяными шариками размером с голубиное яйцо была покрыта земля в селах Хеви, Молити, Хуневи и Легвни. Пострадали виноградники, огороды и сады местного населения, - сообщает Первый канал.

Переменчивая погода с дождями сохранится в стране и в последующие дни, - прогнозируют синоптики.