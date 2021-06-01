Red Wings открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды с 19 июня

Авиакомпания Red Wings открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды, сообщили в пресс-службе компании в понедельник, уточнив, что полеты перевозчик начнет выполнять с 19 июня.

"Прямые перелеты из Екатеринбурга в Минеральные Воды авиакомпания начнет 19 июня. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам - на новейших российских лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", - цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что вылет из Екатеринбурга запланирован в 21:30 по местному времени, обратный рейс – 23:40. Общее время в полете составит 3 часа 10 минут.

Кроме того, начиная с 8 июня улететь из Екатеринбурга в Минеральные Воды также можно будет по вторникам и четвергам с короткой пересадкой в Магнитогорске. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово, на сегодняшний день рейсы в Минеральные Воды выполняет также авиакомпания "Уральские авиалинии".