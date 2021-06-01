Турция ослабляет коронавирусные ограничения

В Турции сегодня стартует второй этап смягчения ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

На один час уменьшается период действия ночных ограничений – если ранее комендантский час в стране действовал с 21:00 до 05:00, то с 1 июня он будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье. Также кафе и ресторанам разрешили принимать посетителей, - передает ТАСС.

Ближе к июлю власти вновь проанализируют статистику коронавируса, после чего определят дальнейшие действия.

Тем не менее, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", российские власти накануне продлили до 21 июня ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией, введенные 15 апреля текущего года, в связи с нестабильной ситуацией по коронавирусу в этих странах.