Россияне продолжают копить долги по ЖКХ

Только за первый квартал 2021 года количество должников по оплате жилищно-коммунальных услуг в России выросло на 20%, - пишет сегодня газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

С начала года по счетам за коммунальные услуги не заплатили 3,2 млн россиян, тогда как в прошлом году количество неплательщиков составило 2,6 млн человек, - сообщили в ФССП, передает ТАСС.

Причиной увеличения числа неплательщиков мог стать обратный эффект от принятия постановления правительства РФ от 2 апреля 2020 года №424, которым все россияне вне зависимости от их доходов освобождались от штрафов и пени за просрочку оплаты ЖКХ, а также от их отключения должникам, и виноваты в этом в первую очередь чиновники, которые не смогли пояснить потребителям суть положения, - приводит газета мнение председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галины Хованской.

"В любом случае в период самоизоляции другого выхода у правительства не было, скопление людей в очередях при подаче документов могло привести к вспышке и без того быстро распространяющегося заболевания", - отметила она.

Что касается причин роста задолженности, то в большинстве своем не платят по коммунальным счетам из-за падения доходов, потери работы и кормильцев в семье в период пандемии, хотя действующее законодательство позволяет получать субсидию даже при наличии долга по ЖКУ, - добавила Хованская.