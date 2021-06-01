С первым днем лета в столичном регионе потеплеет

Сегодня, в первый день лета, в столичном регионе установится погода с переменной облачностью, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла, хотя предстоящей ночью столбики термометров могут опуститься до плюс шести. Осадков не ожидается. В Подмосковье в дневные часы ожидается от 13 до 18 градусов тепла, а ночью может похолодать до плюс трех градусов, - передает "АиФ".

Ветер будет дуть северо-восточный, его скорость составит до 10 м/с, а атмосферное давление будет в норме - 753 мм рт ст, - говорится в прогнозе.