Грузия открывает границы для туристов

Грузия сегодня открывает свои сухопутные границы для путешественников, закрытые с марта 2020 года – такое решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре республики.

Открытие границ будет способствовать росту числа туристов, что в свою очередь положительно скажется на экономическом росте: "Мы ожидаем быстрого восстановления сферы туризма. Естественно, что открытие границ станет еще одним важным стимулом в направлении восстановления нашей экономики", - отметил накануне глава правительства Ираклий Гарибашвили, передает ТАСС.

Также с сегодняшнего дня ресторанам, кафе и барам в Грузии разрешено рассаживать гостей в закрытых залах.

Для российских туристов, желающих посетить Грузию, будет открыт единственный действующий на сегодня таможенно-пропускной пункт Казбеги - Верхний Ларс, а попасть по нему в страну смогут лишь те туристы, которые уже прошли полный курс вакцинации и предъявили на границе справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Для тех, кто не прошел полный курс вакцинации, въезд в страну будет разрешен лишь на основании ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы, а на третий день пребывания в республике им придется снова сдать тест на коронавирус.