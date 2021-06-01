В Пятигорске стартует международный конкурс юных пианистов

В Пятигорске сегодня открывается XIV Международный юношеский конкурс пианистов имени В.И. Сафонова, - сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, несколько лет назад на этом соревновании впервые заявил о себе ставрополец Сергей Давыдченко, который недавно завоевавал гран-при ІІІ Международного конкурса молодых пианистов GRAND PIANO COMPETITION.

"Конкурс юных виртуозов традиционно собирает участников как из российских регионов, так и из других стран. Конечно, мы будем болеть за ставропольчан", - написал Владимиров в Instagram.