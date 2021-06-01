Sim-карты теперь – только в салонах связи

С сегодняшнего дня обзавестись "левой" sim-картой для мобильного телефона в России станет намного сложнее – в стране вступает запрет на продажу sim-карт в нестационарных торговых объектах.

Исключение составляют случаи заключения оператором связи договоров об оказании услуг связи в передвижных пунктах обслуживания абонентов, которые будут специально оборудованы для этого в соответствии с требованиями, установленными федеральным ведомством в области связи, - передает РИА Новости.

Также законом разрешается заключение договоров на услуги связи в интернете, но - с использованием простой электронной подписи физлица, которая будет идентифицироваться с использованием ЕСИА и единой биометрической системы.

Также операторам связи разрешается использовать оборудованные торговые места в стационарных торговых объектах и в зонах, предназначенных для осуществления торговой деятельности.