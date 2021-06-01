Россия нарастила госдолг почти до 20 триллионов рублей

Только за первый квартал текущего 2021 года Россия увеличила государственный долг на 741,3 млрд рублей – до 19,7 трлн рублей, или 17% ВВП, - говорится в аналитической записке Счетной палаты страны.

"По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 млн рублей, или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 млн рублей (17% прогнозируемого объема ВВП)", - говорится в документе, передает РИА Новости.

Внутренний долг вырос на 683 млрд рублей, или на 4,6%, до 15,434 трлн рублей, а его доля в общем объеме российского госдолга выросла с 77,9 до 78,4%.

Внешний долг на 1 апреля составил $56,1 млрд, снизившись на $598,3 млн, или на 1,1% по сравнению с показателем на 1 января, а вот в рублевом эквиваленте внешний долг увеличился с начала года на 58,3 млрд рублей или на 1,4%, составив 4,247 трлн рублей.

Расходы бюджета федерации на обслуживание госдолга за январь-март 2021 года выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 238,5 млрд рублей, говорится в документе Счетной палаты.