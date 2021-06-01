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Россия нарастила госдолг почти до 20 триллионов рублей

Россия нарастила госдолг почти до 20 триллионов рублей

Только за первый квартал текущего 2021 года Россия увеличила государственный долг на 741,3 млрд рублей – до 19,7 трлн рублей, или 17% ВВП, - говорится в аналитической записке Счетной палаты страны.

"По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 млн рублей, или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 млн рублей (17% прогнозируемого объема ВВП)", - говорится в документе, передает РИА Новости.

Внутренний долг вырос на 683 млрд рублей, или на 4,6%, до 15,434 трлн рублей, а его доля в общем объеме российского госдолга выросла с 77,9 до 78,4%.

Внешний долг на 1 апреля составил $56,1 млрд, снизившись на $598,3 млн, или на 1,1% по сравнению с показателем на 1 января, а вот в рублевом эквиваленте внешний долг увеличился с начала года на 58,3 млрд рублей или на 1,4%, составив 4,247 трлн рублей.

Расходы бюджета федерации на обслуживание госдолга за январь-март 2021 года выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 238,5 млрд рублей, говорится в документе Счетной палаты.

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Вестник Кавказа

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