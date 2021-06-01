Аэропорт Владикавказа возобновит международные рейсы

Еще три российских аэропорта с 10 июня возобновят перелеты за границу в страны, с которыми открыто авиасообщение, в числе которых и воздушная гавань Владикавказа, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Оперативным штабом принято решение возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.