Российский ядерный арсенал внушает ужас НАТО – СМИ

Российский арсенал тактического ядерного оружия, самый большой в мире, "вселяет ужас" в участников Североатлантического Альянса (НАТО), - пишет в статье для журнала National Interest автор Марк Эпископос.

После модернизации российских вооруженных сил страна располагает от трех до шести тысяч единицами тактического ядерного оружия – это и боеголовки, унаследованные от Советского Союза, и новые мощные системы вооружений, разработанных в последние годы.

"Есть один аспект российского военного планирования, который вряд ли изменится в ближайшее время - это стремление Москвы полагаться на тактическое ядерное оружие в качестве основного сдерживающего фактора против Организации Североатлантического договора (НАТО)", - считает Эпископос, цитирует его РИА Новости.

Большая часть тактического ядерного оружия России задействована в ВМФ, при этом Москве запасы этого вооружения нужны не для наступательных операций, - пишет автор статьи.

"Российская военная доктрина рассматривает тактические ядерные боеголовки как защиту от НАТО - не только средство сдерживания, но и один из способов России играть по общим правилам в случае тотальной войны, которой никто не желает", - пояснил публицист.