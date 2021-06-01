Главная » Новости

Российский ядерный арсенал внушает ужас НАТО – СМИ

Российский ядерный арсенал внушает ужас НАТО – СМИ

Российский арсенал тактического ядерного оружия, самый большой в мире, "вселяет ужас" в участников Североатлантического Альянса (НАТО), - пишет в статье для журнала National Interest автор Марк Эпископос.

После модернизации российских вооруженных сил страна располагает от трех до шести тысяч единицами тактического ядерного оружия – это и боеголовки, унаследованные от Советского Союза, и новые мощные системы вооружений, разработанных в последние годы.

"Есть один аспект российского военного планирования, который вряд ли изменится в ближайшее время - это стремление Москвы полагаться на тактическое ядерное оружие в качестве основного сдерживающего фактора против Организации Североатлантического договора (НАТО)", - считает Эпископос, цитирует его РИА Новости.

Большая часть тактического ядерного оружия России задействована в ВМФ, при этом Москве запасы этого вооружения нужны не для наступательных операций, - пишет автор статьи.

"Российская военная доктрина рассматривает тактические ядерные боеголовки как защиту от НАТО - не только средство сдерживания, но и один из способов России играть по общим правилам в случае тотальной войны, которой никто не желает", - пояснил публицист.

980 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!