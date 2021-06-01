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Казахстан побеждает коронавирус

Казахстан побеждает коронавирус

Казахстанским медикам удалось взять под контроль развитие ситуации с коронавирусом - число выявленных пациентов с признаками болезни резко пошло вниз, - говорится в сообщении Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

Так, за прошедшие сутки в стране выявлено всего 1 123 новых случая заболевания COVID-19, больше всего – в Карагандинской области, 259 инфицированных, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста заболевших лишь в Алматы (195) и в Нур-Султане (142), число новых заболевших в других регионах страны не превышает этот психологический рубеж.

Накануне сообщалось о 1 405 пациентах, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Всего в стране за время пандемии зарегистрировано 387 672 случая заболевания. 

Напомним, накануне главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин сделал позитивный прогноз по эпидситуации в мегаполисе, он заявил, что город должен перейти в "желтую" зону. 

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Вестник Кавказа

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