Российских футболистов проверили на допинг и коронавирус

Футболисты сборной России сдали тесты на коронавирус COVID-19 и на допинг. Об этом сообщили в пресс-службе национальной команды.

"30 мая игроки и тренеры сборной сдали тесты ПЦР сотрудникам лаборатории, аккредитованной УЕФА. Сегодня стали известны результаты - все тесты отрицательные", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что десять игроков сборной сдали анализы на допинг. Для этого в понедельник утром в рамках внесоревновательного контроля в расположение команды прибыли допинг-инспекторы.

Напомним, во вторник, 1 июня, подопечные Станислава Черчесова проведут в преддверии чемпионата Европы контрольный матч со сборной Польши.

Евро-2020 должен был пройти летом прошлого года, однако УЕФА из-за пандемии коронавируса COVID-19 принял решение перенести турнир. Он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Лондоне, Мюнхене, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Глазго, Севилье, Будапеште и Амстердаме.