Костин: я не верю в отключение России от системы SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин не верит в то, что Россия будет отключена от международной системы SWIFT.

"Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств", - цитирует Костина РБК.

По его мнению, США не будут добиваться отключения России от SWIFT, поскольку у американцев есть другие инструменты воздействия на российский финансовый сектор. "Они отключали наши банки и иранские банки до этого от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков", - напомнил глава ВТБ.

Он уточнил, что речь идет об отключении европейских банков от американской системы. "Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций в отношении России. Это пугает и европейцев", - указал Костин.

Напомним, в конце апреля Европарламент принял резолюцию, призывающую отключить Россию от SWIFT.