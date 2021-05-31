В Москве прошел турнир по мини-футболу за Кубок Гейдара Алиева

30 мая в Москве в рамках IV Универсиады Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) состоялся ежегодный турнир по мини-футболу за Кубок Гейдара Алиева среди студентов, обучающихся в московских вузах. Турнир, организованный АМОР, прошел на футбольных полях Детско-юношеской спортивной школы Профессионального футбольного клуба ЦСКА.

"Футбольный чемпионат ежегодно становится самым ожидаемым событием для азербайджанских студентов. Председатель Азербайджанского молодежного объединения России Лейла Алиева уделяет особое внимание спортивному воспитанию и здоровому образу жизни молодежи. И поэтому сегодняшний чемпионат имеет место быть", - говорит ответственный секретарь АМОР Джейхун Гусейнов.

В футбольном турнире принимали участие 14 команд. "Очень интересный турнир по футболу, много интересных команд. Яркие матчи проходят. Желаю всем ребятам удачи - пусть победит сильнейший!" - заявил студент РУДН, спортсмен Дашгын Абузаров .

"У ребят очень хороший настрой, все надеются занять призовые места, а самое главное - выиграть этот турнир и забрать кубок себе в университет", - сказала председатель Первого московского государственного медицинского университета Симара Мамедова.

Турнир посвящен Дню Республики Азербайджан. "Футбол - вид спорта, который объединяет людей. Одной из сегодняшних идей было объединить азербайджанскую молодежь. Думаю, что победила общая национальная дружба всех народов РФ. Я бы хотел, пользуясь случаем, поздравить всех с этим праздником и пожелать дальнейших успехов и процветания как Российской Федерации, так и азербайджанскому народу, всему Азербайджану", - заявил ректор Московского Государственного гуманитарно-экономического университета Вагиф Байрамов.

В упорной борьбе первенство в турнире досталось команде Московского государственного гуманитарно-экономического университета. Второе место заняла команда Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Бронзовыми призерами соревнования стали ребята из МГИМО.