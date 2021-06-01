Примет ли Эрдоган предложение Байдена?

Отношения между США и Турцией в последнее время неуклонно ухудшались. В Вашингтоне были разочарованы неповиновением Анкары, в частности по вопросу приобретения Турцией российских систем противоракетной обороны С-400. Турция также была исключена из программы F-35. Штаты даже хотели наложить санкции на Анкару, что привело бы к тупику в отношениях между двумя странами.

Однако, как пишет Modern Diplomacy, сейчас США протягивают Турции оливковую ветвь, призывая ее выбрать альтернативу российским С-400. Согласно статье Ahval News, опубликованной 29 мая, заместитель госсекретаря США Венди Рут Шерман заявила, что Вашингтон предложил Анкаре заменить российские системы С-400, и Турция должна знать, какие шаги ей необходимо предпринять. Ожидается, что американские системы "Патриот" станут альтернативой для Анкары.

Таким образом, на этот раз США предложили Турции альтернативное предложение, которое многие восприняли как уступку, сделанную Вашингтоном с целью ослабления напряженности между сторонами. Президент США Джо Байден не хочет, чтобы союзники бросили его в сложный период разлада в отношениях с Китаем и Россией. План по замене российских С-400 системами "Патриот" показывает, что США также хотят двигаться к конструктивным отношениям с Россией.

Однако во время правления Трампа США обещали отправить системы "Патриот" на замену С-400, но Эрдоган не поверил тогдашнему президенту США. Стороны так и не смогли прийти к соглашению. Учитывая то, что Байден выбрал схожий подход, что решит Эрдоган? Примет ли он предложение США? Согласно исследованию, турецкое правительство скорее выберет С-400. Для этого есть три причины.

Во-первых, существует ценовой фактор. В этом отношении Соединенные Штаты не имеют преимущества. Противоракетные системы "Патриот" значительно дороже российских систем С-400.

Вторая сложность - передача ключевых технологий. США не будут делиться важными технологиями, потому что считают, что эта информация будет передана в Китай или Россию. Пример этого подхода можно было увидеть недавно. Отношения Китая и ОАЭ укрепляются, и когда Министерство обороны США продало истребители F-35, американское разведывательное управление также отслеживало прямые транспортные рейсы между Китаем и ОАЭ, опасаясь, что "американские оборонные технологии" попадут в Китай или другие страны.

Третий момент, который следует учитывать - политический вектор Турции и взаимодействие с США. Турция не захочет становиться "младшим братом" Соединенных Штатов и следовать стратегической доктрине Вашингтона, которая явно противоречит национальным интересам Анкары.

Турция, скорее всего, выберет российские комплексы С-400. Турция начала заниматься независимыми исследованиями и разработками местных истребителей, и ее энтузиазм по поводу приобретения истребителей F-35 утих. Нынешнее правительство Анкары стремится приобрести С-400 и уже договорилось с Россией о покупке второй партии.