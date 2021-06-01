Транспортные проекты Кавказа зависят от геополитики и туризма

Перевальных дорог на Кавказе пока не столь много, чтобы полностью обеспечить даже сегодняшние, далеко не полноценные, перевозки пассажиров и грузов. Но дороги во все времена оставались кровеносной системой экономики. Например, эксперты посчитали, что вложенный в строительство дороги один рубль довольно быстро приносит экономике региона до пяти рублей. К тому же Кавказ остается важнейшим геополитическим перекрестком.

Военные грузы нельзя измерять рублем, когда речь идет о безопасности южных границ государства. У РФ есть также задачи по серьезному партнерству с Ираном, Сирией, Индией, для чего нужны современные транспортные артерии.

Между Северным и Южным Кавказом существует несколько дорог. Две из них фактически заблокированы по политическим мотивам: ТрансКАМ и прибрежная трасса Сочи - Тбилиси через Абхазию. Две другие дороги непригодны для транспорта без серьезной модернизации: Военно-Сухумская и Аваро-Кахетинская. Фактически задействованы только Военно-Грузинская дорога (ВГД) и автомагистраль Махачкала - Баку вдоль Каспия, которая остается единственным реальным путем, учитывая сезонный характер ВГД.

Есть ли вероятность модернизации в ближайшие годы непригодных для транспорта перевальных дорог? Пока только теоретическая, полагают эксперты. Военно-Сухумская дорога - между Карачаево-Черкесией и Абхазией - требует строительства нескольких тоннелей, к тому же абхазские власти опасаются ухудшения экологического состояния на своем участке, поскольку считают Кодорское ущелье уникальным природным памятником.

Аваро-Кахетинская перевальная трасса в полном понимании слова также далека от реализации, заметил в разговоре с "Вестником Кавказа" дагестанский политолог Эдуард Уразаев. "Об этом проекте периодически вспоминают, учитывая экономические и социально - культурные выгоды, но он остается на уровне пожеланий из-за сложных политических отношений между Грузией и Россией. Однако вероятность достижения договоренностей между странами в последнее время высока - судя по оживлению туристических проектов. Пока же из Дагестана в Грузию приходится ездить в окружную, через Азербайджан", - отметил политолог.

На Кавказе можно выделить три экономических региона: восточный, центральный и западный, отметил в беседе с "Вестником Кавказа" руководитель проекта "Россия - Евразия" Михаил Чернов. "Основной транспортный коридор, вокруг которого будет выстраиваться вся система транскавказских транспортных коридоров – центральный. К этому региону относятся Ставрополье, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная и Южная Осетия, восточная часть Грузии и Армения. Основная автомобильная магистраль, которая свяжет российский Северный Кавказ и Западный Казахстан со странами Южного Кавказа и Ираном — Транскавказская магистраль. По политическим причинам трасса перекрыта на границе Южной Осетии с Грузией в районе населенного пункта Эргнет. Реконструирована основная штольня Рукского тоннеля. ТранскАМ должен быть модернизирован с применением новых для РФ технологий укладки дорожного полотна из постнапряженных или преднапряженных бетонных плит, что позволит перевозить любую номенклатуру стратегических и гражданских грузов без ущерба для трассы. Трасса начинается в Алагире в Северной Осетии, проходит через Южную Осетию, Грузию, Армению и выходит в Иран", - подчеркнул политолог.

Еще один перевальный проект имеет неплохие шансы стать одним из ключевых на Кавказе - дорога из Грозного до Тбилиси, отметил собеседник "Вестника Кавказа". "У проекта довольно сильный лоббист - Рамзан Кадыров. Он ведь предлагает построить и скоростную железнодорожную магистраль Ростов - Грозный, понятно, что продолжением этой магистрали видится Южный Кавказ. Тут дело в политическом решении, а строить будут довольно быстро. Экономического обоснования для ее строительства в условиях мирового кризиса недостаточно, поэтому говорить об окупаемости такой трассы пока проблематично. Решение о "чеченском маршруте" будет принимать федеральный центр, исходя из множества различных факторов. Если примут решение, то построят дорогу быстро, несмотря на всю ее сложность - у нас есть военные строители, которые прокладывают авто- и железные трассы, вспомним вдобавок про идею об использовании труда осужденных", - отметил политолог.

Стремление активно развивать туризм на Кавказе также будет способствовать развитию транспортной сети в регионе. Туристические объекты, возведение которых намерен финансировать Федеральный центр - "Ведучи", "Архыз", "Мамисон" и др. - невозможны без современных дорог. Не исключено, что они протянутся к столь масштабным туристическим кластерам и со стороны Южного Кавказа. Чем больше дорог, тем лучше жизнь в регионе - такая закономерность доказана всем мировым опытом.