К 2025 году в Железноводске вырастет турецкий санаторий

Турецкая компания Kilit Global намерена построить в Железноводске санаторно-курортный комплекс стоимостью 3 млрд рублей.

Глава города-курорта Евгений Моисеев отметил, что Kilit Global является международным туроператором 20 отелей на анатолийском побережье Турции, в число ее партнеров входят "Библио Глобус" и One Touch Travel.

По его словам, в данный момент компания рассматривает "возможность реализации до 2025 года инвестиционного проекта по строительству санаторно-курортного комплекса емкостью свыше 500 мест в курортной зоне Железноводска", передает "Это Кавказ".

Напомним, компания Kilit Global обслуживает в Турции свыше 1 млн туристов в год из России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Ирана, Грузии, а также стран Балтии и Восточной Европы.