Опрос: ростовчане стали лидерами по общению в России

Жители Ростова-на-Дону признаны лидерами рейтинга общительности людей по результатам социологического опроса, проведенного маркетинговым агентствм Zoom market.

Респонденты отвечали на пять вопросов: сложно ли заговорить с незнакомыми людьми, насколько широкий круг общения, насколько легко завязываются новые знакомства, считают ли участники опроса себя общительными и любят ли отдыхать в компании, ередает "АиФ-Ростов".

Любопытно, что в тройку самых общительных вошли также жители Иваново и Краснодара, а вот последние строчки, как ни странно, заняли жители Омска и Москвы.

В целом по стране 63% респондентов отметили, что им сложно начать разговор с незнакомым человеком, а общительными себя назвали лишь чуть более трети опрошенных.