Лайнер Air Astana задел другой самолет в аэропорту Алматы
Небольшое столкновение двух самолетов Air Astana произошло в аэропорту Алматы.
Сначала об этом сообщили Telegram-каналы, в которых были опубликованы фотографии отколовшихся фрагментов самолетов.
В пресс-службе авиакомпании рассказали детали ЧП, случившегося в районе технической стоянки ангара 29 мая.
"Во время буксировки для проведения технических работ самолета без пассажиров на борту самолет А320 задел шарклетом стабилизатор самолета Boeing 767", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.
Оба воздушных судна принадлежат Air Astana. Сейчас на них ведутся ремонтно-технические работы. Идет расследование.
Вестник Кавказа
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