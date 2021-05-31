Лайнер Air Astana задел другой самолет в аэропорту Алматы

Небольшое столкновение двух самолетов Air Astana произошло в аэропорту Алматы.

Сначала об этом сообщили Telegram-каналы, в которых были опубликованы фотографии отколовшихся фрагментов самолетов.

В пресс-службе авиакомпании рассказали детали ЧП, случившегося в районе технической стоянки ангара 29 мая.

"Во время буксировки для проведения технических работ самолета без пассажиров на борту самолет А320 задел шарклетом стабилизатор самолета Boeing 767", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Оба воздушных судна принадлежат Air Astana. Сейчас на них ведутся ремонтно-технические работы. Идет расследование.