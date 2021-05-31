МЧС России: плавание на надувных матрасах запрещено

На российских курортах начался купальный сезон, в связи с этим спасатели напоминают: купание на водоемах на надувных матрасах опасно и запрещено.

Начальник отдела Госинспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин отметил, что многие используют для купания надувные матрасы и не думают об опасности - человека может унести далеко от берега, либо матрас может сдуться.

"Оно вызывает ложное чувство безопасности, ведь порой его используют люди, которые в принципе слабо держатся на воде и, пользуясь таким средством, они отплывают от берега и в силу воздействия, например, волны, это средство может перевернуться, и человек попадет в неприятную ситуацию", - пояснил он, пишет ТАСС.

Плавание на матрасах запрещено, но ответственность за это не предусматривается.

"Мы пока не планируем устанавливать ответственность, человек должен знать и понимать, что это запрещено", - добавил Печенин.