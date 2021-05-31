Кадыров и Любимова снимут фильм о культурном наследии Чечни

Министр культуры РФ Ольга Любимова и глава Чечни Рамзан Кадыров планируют снять документальный фильм об объектах культурного наследия Чечни.

"На территории республики располагаются древнейшие памятники архитектуры, которые воспеты в песнях и легендах, отображены в живописи. И, к сожалению, многие наши соотечественники не подозревают, какие уникальные по красоте и истории места находятся в этом регионе. Поэтому мы вместе с региональными специалистами хотели бы собрать информацию об этих объектах и представить в виде документального фильма", - рассказала Любимова, передает "Это Кавказ".

В Чечне планируется восстановить и сохранить все объекты культурного наследия, в том числе при поддержке Минкультуры России, - подчеркнул Кадыров.

"Многочисленные древние здания и сооружения, тейповые башни в послевоенные годы находились в разрушенном состоянии. Часть из них мы восстановили, и процесс реконструкции продолжается", - отметил он.

Напомним, на территории Чечни находятся свыше тысячи объектов культурного наследия, некоторые из них официально датируются IX-X веками, - пояснили в Минкультуры региона.