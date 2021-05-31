День защиты детей отметят в Тбилиси

Международный день защиты детей 1 июня отметят в обновленном тбилисском парке "Мзиури", информирует пресс-служба мэрии города.

Сообщается, что запланированы как развлекательные, так и образовательные мероприятия. Они пройдут с 16:00 до 20:00 под открытым небом на нескольких локациях.

"Гостей ожидают концерт детских студий, кукольные представления, шоу иллюзионистов и выступление ди-джеев", - также отмечает Sputnik Грузия.

Уточняется, что многие мероприятия в этот день будут посвящены популяризации чтения, поскольку в апреле Тбилиси официально приступил к исполнению полномочий "Всемирной книжной столицы". Также парке "Мзиури" пройдет выставка-продажа детской литературы и предметов ручной работы. Рассказывать сказки детям будут популярные грузинские актеры.

Помимо этого, в программе – шествие драммеров, "веселые старты", цирковые представления и многое другое.