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В Бухаре появится новый Дворец культуры

(c) Shokhjakhon Kamolov
(c) Shokhjakhon Kamolov

В городе-музее Бухаре откроется новый Дворец культуры.

Он будет располагаться в здании Бухарского областного музыкально-драматического театра, открытие Дворца культуры предусмотрено новым постановлением правительства Узбекистана.

Музыкальный театр займет пустующие помещения областного управления Министерства культуры, уточнили в хокимияте региона.

Новый культурный центр в Бухаре займется развитием и популяризацией традиций узбекского и мирового искусства, проведением международных фестивалей, конкурсов, конференций, показом ярких сценических произведений, воспевающих национальные и общечеловеческие ценности.

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Вестник Кавказа

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