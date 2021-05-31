В Бухаре появится новый Дворец культуры

В городе-музее Бухаре откроется новый Дворец культуры.

Он будет располагаться в здании Бухарского областного музыкально-драматического театра, открытие Дворца культуры предусмотрено новым постановлением правительства Узбекистана.

Музыкальный театр займет пустующие помещения областного управления Министерства культуры, уточнили в хокимияте региона.

Новый культурный центр в Бухаре займется развитием и популяризацией традиций узбекского и мирового искусства, проведением международных фестивалей, конкурсов, конференций, показом ярких сценических произведений, воспевающих национальные и общечеловеческие ценности.