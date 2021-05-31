Россия продлила ограничение авиасообщения с Турцией

Россия продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

"С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно", - сказано в сообщении.

Напомним, что Россия ввела ограничения на авиасообщение с Турцией и Танзанией 15 апреля текущего года.