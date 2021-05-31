Сотрудники швейной фабрики массово отравились в Аджарии

Более ста человек попали в больницу, по предварительной информации, из-за некачественной еды на швейной фабрике в Хелвачаури (Аджария). Об этом сообщают местные СМИ.

После обеда самочувствие персонала фабрики резко ухудшилось, на месте были мобилизованы бригады "скорой", которые отвезли отравившихся в разные медучреждения Аджарии, передает Sputnik Грузия.

Сейчас в больницах остается лишь 50 пациентов, остальных отпустили лечиться дома. Точное количество отравившихся устанавливается.

Сотрудники Национального агентства продовольствия взяли образцы еды для экспертизы.

На швейной фабрике "Фасттректекстиле" работают около 400 человек, готовую пищу предприятию поставляет компания "Анкара Кеитеринг".