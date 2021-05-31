Россия досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею в серии буллитов одолела Швецию со счетом 3:2 и досрочно вышла в плей-офф мирового первенства в Риге.

В составе российской дружины отличились Антон Слепышев и Александр Барабанов. У шведов голы забили Йеспер Фреден и Виктор Олофссон. Победный послематчевый буллит забросил Владимир Тарасенко.

Подопечные Валерия Брагина набрали 14 очков после шести встреч предварительного этапа. Команда лидирует в группе А и гарантировала себе место в плей-офф. В заключительной игре российская сборная встретится с командой из Белоруссии.