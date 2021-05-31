Обвиняемый в гибели сотрудников МВД в автоаварии предстанет перед судом в Дагестане

Суд в Дагестане рассмотрит уголовное дело о ДТП, в результате которого погибли двое сотрудников полиции, сообщает СУ СКР по региону.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.

Следствием было установлено, что 28 февраля на автодороге "Махачкала-Верхний Гуниб" обвиняемый на водовозе "ГАЗ-3309" выехал на встречную полосу и допустил столкновение со служебным автомобилем "УАЗ" ОМВД России по Буйнакскому району, в которой находились трое сотрудников отдела.

Двое сотрудников полиции погибли, третий полицейский и водитель грузовика были доставлены в больницу.