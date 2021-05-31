Стали известны сроки создания автодороги Горадиз-Миндживан-Агбенд

Автодорогу Горадиз-Миндживан-Агбенд сдадут в эксплуатацию в июне 2023 года, сообщил находящийся в Физули представитель турецкой Kalyon Holding, руководитель проекта по строительству дороги Нихат Йылдырым.

Он отметил, что строительство автодороги Горадиз-Миндживан-Агбенд и железной дороги Горадиз-Миндживан-Агбенд идет успешно, заверив, что компания реализует оба проекта качественно и в запланированные сроки.

"Протяженность автомобильной дороги Горадиз-Миндживан-Агбенд составит 124 км, а железной дороги Горадиз-Миндживан-Агбенд - 114 км. Автомобильная и железная дороги протянутся вдоль реки Араз до границы с Арменией. Они имеют очень большое значение", - подчеркнул Йылдырым.

Руководитель проекта уточнил, что автодорогу Горадиз-Миндживан-Агбенд свяжут с дополнительной дорогой, которую построят со стороны Армении, и дорогами общей протяженностью 170 км в Нахчыване. По его словам, она будет наиболее востребованной для торговли и туризма.