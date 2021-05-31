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Зажигательный танец от Карена Геворкяна (ВИДЕО)

Зажигательный танец от Карена Геворкяна (ВИДЕО)

Соцсети облетел ролик праздничного танца от Заслуженного деятеля искусств Армении Карена Геворкяна.

Карен Геворкян окончил факультет культуры Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна в 1989 году, является кандидатом педагогических наук, а также автором работы "От репетиционного зала до сцены" и составителем двухтомного сборника "Хореография на страницах армянской прессы".

В настоящее время Геворкян является председателем Союза национального танцевального искусства и танцеведов Армении, художественным руководителем заслуженного коллектива танцевального ансамбля "БЕРД" и заведующим кафедрой танцевального искусства факультета культуры ЕГПУ.

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