Зажигательный танец от Карена Геворкяна (ВИДЕО)

Соцсети облетел ролик праздничного танца от Заслуженного деятеля искусств Армении Карена Геворкяна.

Карен Геворкян окончил факультет культуры Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна в 1989 году, является кандидатом педагогических наук, а также автором работы "От репетиционного зала до сцены" и составителем двухтомного сборника "Хореография на страницах армянской прессы".

В настоящее время Геворкян является председателем Союза национального танцевального искусства и танцеведов Армении, художественным руководителем заслуженного коллектива танцевального ансамбля "БЕРД" и заведующим кафедрой танцевального искусства факультета культуры ЕГПУ.